Еще ряд российских компаний получил разрешение на экспорт животноводческой продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Еще 21 российскому предприятию предоставлено право экспорта животноводческой продукции, а также кормов и кормовых добавок в Азербайджан.

Об этом, как передает в субботу Trend, говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

По ее данным, азербайджанское Агентство пищевой безопасности предоставило право экспорта продукции животного происхождения российским предприятиям на основании гарантий о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана.

Отметим, что право на экспорт своей продукции в Азербайджан имеют более 1,1 тысячи российских предприятий.

"Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня организаций из России, имеющих право экспорта в Азербайджан", - говорится в сообщении ведомства.