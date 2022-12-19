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Обнародован объем выданных госфондом льготных кредитов (ФОТО)

Экономика Материалы 19 декабря 2022 17:19 (UTC +04:00)
Обнародован объем выданных госфондом льготных кредитов (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана в январе – ноябре 2022 года профинансировал 2 343 инвестиционных проекта.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что всего Фондом выданы 119,6 миллиона манатов льготных кредитов.

"За счет выданных кредитов предполагается создать более 2 500 новых рабочих мест", - пишет министр.

Отметим, что в 2022 году фонд планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 миллионов манатов.

Обнародован объем выданных госфондом льготных кредитов (ФОТО)
Обнародован объем выданных госфондом льготных кредитов (ФОТО)
Обнародован объем выданных госфондом льготных кредитов (ФОТО)
Обнародован объем выданных госфондом льготных кредитов (ФОТО)
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