БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится новое требование в связи с регистрацией мобильных телефонов. Так, во избежание уклонения от регистрации мобильного устройства запрещается изменение или копирование его IMEI-кода.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении, предложенном в Кодекс об административных правонарушениях, которое обсуждалось сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, физические лица за нарушение вышеуказанного требования будут штрафоваться на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 3 до 4 тысяч манатов. За повторное совершение указанного правонарушения лицом, получившим административное взыскание, в течение 1 года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут штрафоваться на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 тысяч до 2 500 манатов, юридические лица - от 9 до 12 тысяч манатов.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Данное изменение вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)