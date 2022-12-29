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В Азербайджане ведется работа над Госпрограммой по улучшению качества атмосферного воздуха и изменению климата

Экономика Материалы 29 декабря 2022 11:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане ведется работа над Госпрограммой по улучшению качества атмосферного воздуха и изменению климата

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БАКУ /Trend/ - В предстоящий период документ "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" предусматривает реализацию качественной экологической среды и пространства зеленой энергии.

Как сообщает в четверг Trend, начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов сообщил, что для достижения целей по изменению климата и улучшения качества атмосферного воздуха, отраженных в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", подготовленной на основе документа национальных приоритетов, начата разработка "Государственной программы".

"Принятие государственной программы создаст условия для реализации системных мероприятий на основе единой программы для улучшения качества атмосферного воздуха, а также для исполнения на национальном уровне глобальных вызовов, связанных с изменением климата", - отметил начальник отдела.

По словам Муталлимова, в государственной программе определены такие приоритетные направления, как совершенствование законодательства по этим направлениям, снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, расширение сети мониторинга и контроля, усиление потенциала адаптации к изменению климата, развитие системы управления выбросами в атмосферу, информирование и просвещение общественности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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