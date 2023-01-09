Азербайджанские эксперты о влиянии на стоимость хлеба нынешнего снижения цен на муку

БАКУ /Trend/ - Цены на импортируемую в Азербайджан пшеницу в последние несколько месяцев снижаются. В стране уже подешевели некоторые виды муки. Так, "Karat Holding" снизил цену на мешок муки "Karmen" с 41 до 38 манатов. Ожидается ли в связи с этим снижение цен на хлеб?

Сотрудник Trend поинтересовался мнением предпринимателей в этой сфере. В ряде цехов по производству хлеба и хлебобулочных изделий сказали, что цена на муку понизилась ненамного, а именно в диапазоне 2-3 манатов. Было отмечено, что это не отразится на цене хлеба, и хлеб может подешеветь, если цена на мешок муки снизится до 30-35 манатов.

Экономист-эксперт в этой сфере Эйюб Керимли сказал в понедельник Trend, что данное снижение цен на муку не повлияет на стоимость хлеба.

"В результате снижения цен на зерно на мировом рынке стоимость пшеницы также снизилась. Зерно по новым ценам ввезено в нашу страну недавно. Это привело к снижению цен на муку, но в нынешних условиях снижение цены на хлеб нереально. Для выпечки хлеба, помимо муки, используются и другие ингредиенты. Кроме того, на цену влияют такие факторы, как транспортные расходы, затраты на электроэнергию, заработная плата сотрудников", - отметил эксперт.

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов так же сказал Trend, что снижение стоимости муки не повлияет на цену хлеба.

"Снижение по каждому килограмму муки составляет примерно 2 гяпика, что является незначительной суммой", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)