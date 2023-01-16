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Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к импортерам продуктов питания

Экономика Материалы 16 января 2023 16:11 (UTC +04:00)
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к импортерам продуктов питания

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к импортерам продуктов питания и кормов в связи с законом "О продовольственной безопасности", вступившим в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, новый закон, наряду с формированием правовой базы для многих нововведений в системе безопасности пищевых продуктов, предусматривает упрощение некоторых административных процедур в рамках политики государственной поддержки предпринимателей.

Принятие данного закона сыграет значительную роль в усилении государственного контроля за соблюдением норм и правил, касающихся безопасности и требований к качеству при производстве и переработке пищевых продуктов, сказали в агентстве.

Агентство призывает каждого предпринимателя, работающего в пищевой сфере, внимательно ознакомиться с положениями настоящего закона и осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями данного документа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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