В прошлом году на пенсионные выплаты в Азербайджане направлено 4,9 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году на пенсионные выплаты в Азербайджане направлено 4 миллиарда 948 миллиона манатов, что на 7,9 процента (361 миллион манатов) больше, чем в 2021 году

Как сообщили в среду Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с начала прошлого года были повышены минимальные ежемесячные пенсии, а также пенсии на основе индексации.

Отмечено, что в качестве дополнительной поддержки всем пенсионерам была оказана материальная помощь.

За последний год посредством электронной системы в упреждающем порядке были назначены пенсии 23 тысячам лиц, а с начала 2019 года через электронную систему было осуществлено 71 тысяча назначений пенсий (80 процентов пенсий по возрасту на общих основаниях) .

(Перевод: Нубар Кулузаде)