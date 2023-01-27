Депутат Милли Меджлиса о вероятности падения цены доллара в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На последних 2 валютных аукционах, организованных Центральным банком(ЦБ) Азербайджана, банки не представили никаких заказов. Это означает, что ни один банк не был заинтересован в покупке проданных с аукциона долларов. То есть спрос банков на доллары на аукционах не возник.

Как сообщил в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, есть несколько основных причин снижения спроса на доллары.

"Прежде всего, наблюдается сезонное снижение спроса на доллары. Это больше связано с объемом импортных операций. Снижение объемов импорта в первый месяц года также снижает спрос на доллары. За первые 11 месяцев прошлого года объем импорта составил 12 миллиардов 881 миллион долларов. Это означает увеличение объема импорта на 1,2 процента. Импорт является основным фактором, формирующим спрос на доллары. Изменение объема импорта определяет спрос на иностранную валюту.

С другой стороны, спрос населения на доллары также снижается. Здесь есть два важных момента. Во-первых, ограничения на долларовые покупки остаются. Это также напрямую влияет на покупку долларов. Во-вторых, длительное сохранение стабильности маната снизило спрос на долларовые накопления. Из 11 миллиардов 753 миллионов манатов депозитов населения в банках 7 миллиардов 139 миллионов манатов хранятся в национальной валюте, а 4 миллиарда 603 миллиона манатов - в иностранной", - отметил он.

Что касается изменения курса маната, то для курсовой политики Центрального банка приоритетом является не укрепление маната, а сохранение текущего курса", - отметил депутат.

Он отметил, что поскольку Азербайджан пока не перешел к плавающей курсовой политике, ЦБ может напрямую влиять на курс маната с помощью инструментов интервенции. В связи с этим действующая курсовая политика не направлена на укрепление курса маната. Учитывая волатильность на мировых рынках, любое изменение курса может иметь отрицательные последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В настоящее время для ЦБ сохранение целевого текущего курса остается более приоритетным", - добавил Байрамов.

Отметим, что Центральный банк начал проведение валютных аукционов с односторонней продажи валюты на конкурентных условиях с января 2017 года. Аукционы проводятся в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Средний курс маната составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Перевод: Нубар Кулузаде)