Ожидается ли повышение цен на турецкие текстильные товары в Азербайджане? - мнение экспертов

БАКУ /Trend/ - Цены на текстильные товары, ввозимые в Азербайджан из Турции, могут повыситься, однако это не связано с землетрясением.

Об этом сказал во вторник Trend эксперт-экономист Халид Керимли.

"В Турции в прошлом году зарплаты были увеличены в два раза, в целом зарплаты в производственной сфере возросли на 54 процента. С 1 января текущего года повысилась стоимость за пользование электроэнергией, которая в том числе используется в производственных процессах. В связи с этим произошло увеличение себестоимости продукции. Однако конкуренция определит, насколько возрастут цены на текстильную продукцию", - сказал Керимли.

По словам эксперта, в районах, где произошло землетрясение, нет крупных предприятий текстильной промышленности, поэтому дефицита текстильных товаров не ожидается.

Как сказал Trend председатель Ассоциации розничных импортеров одежды Азербайджана Фарид Новрузи, в текущем сезоне не ожидается роста цен на одежду, импортируемую из Турции.

"Текущие цены были сформированы в период до трагедии, произошедшей в братской стране. Трудно прогнозировать сейчас то, какими будут цены. Цены на одежду из Турции могут и возрасти, однако когда это произойдет и на сколько они возрастут, пока сказать трудно", - сказал Новрузи.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. На данный час число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)