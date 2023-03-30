Азербайджан приглашает страны ОТГ участвовать в процессе превращения Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии" - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашает тюркские государства к участию в процессе превращения Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии".

Как передает в четверг Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал в рамках встречи министров стран-членов Организации тюркских государств в Будапеште.

По словам министра, расширение энергетического сотрудничества Азербайджана с ЕС, наряду с расширением проектов энергетической безопасности, таких как Южный газовый коридор, а также проекта по поставкам "зеленой энергии" из Азербайджана, придало новый импульс энергетическому сотрудничеству между тюркскими государствами.

Шахбазов добавил, что ежегодная транспортировка 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), старт новых проектов с Узбекистаном, а также подписание документа о сотрудничестве в энергетической сфере с Туркменистаном в трехстороннем формате имеют большое значение для укрепления сотрудничества стран ОТГ.