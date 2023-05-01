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Экономика
В Нахчыване упразднены семь управлений налоговой службы
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1 мая 2023 18:10 (UTC +04:00)
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БАКУ /Trend/ - В Нахчыване упразднены семь управлений налоговой службы.
Новость обновляется
Тэги:
Нахчыван
Государственная налоговая служба
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Материалы
В Нахчыване упразднены семь управлений налоговой службы
18:10 (UTC+04)
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18:09 (UTC+04)
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17:56 (UTC+04)
Экономика
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Это было колоссальным удовольствием! – Эльчин Азизов об участии в российском шоу "Маска" (ФОТО)
17:55 (UTC+04)
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Началась встреча главы МИД Азербайджана и госсекретаря США (ФОТО)
17:50 (UTC+04)
Политика
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В Азербайджане объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу
17:46 (UTC+04)
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Материалы
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
17:39 (UTC+04)
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Стало известно название боевого самолета турецкого производства
17:31 (UTC+04)
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Абсурдные претензии Армении не имеют под собой никаких оснований - МИД Азербайджана
17:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
СП Азербайджана и Узбекистана также будет производить автозапчасти
17:19 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Представители Азербайджана на "Евровидении-2023" провели первую репетицию в Ливерпуле (ФОТО)
17:18 (UTC+04)
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Снизился объем поставок нефти на НПЗ STAR
17:10 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Планируется экспорт автомобилей СП Азербайджана и Узбекистана
17:09 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Проект совместного автомобильного производства осуществляется благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева - Улугбек Розукулов
17:00 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Армения проголосовала за резолюцию ООН о признании России агрессором
17:00 (UTC+04)
Армения
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Cторонники независимости Французской Полинезии победили на местных выборах
16:58 (UTC+04)
Европа
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Утверждена подписанная в Баку Конвенция между Азербайджаном и Японией
16:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Внесены изменения в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
16:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Монтенегро
16:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет оказана финансовая помощь - Указ
16:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Выделены средства на капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Сабирабад - Распоряжение
16:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Утвержден устав Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана - Указ
16:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
16:24 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Мы поддерживаем братский Азербайджан в борьбе с армянским террором - Хулуси Акар
16:24 (UTC+04)
Турция
Материалы
В апреле на госгранице Азербайджана задержано контрабанды на более 28 млн манатов
16:06 (UTC+04)
Общество
Материалы
Запуск совместного автомобильного завода Азербайджана и Узбекистана ожидается в 2025 году (ФОТО)
16:03 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных в апреле нарушителей границы (ФОТО)
16:02 (UTC+04)
Общество
Материалы
Проекты, реализуемые Азербайджаном в Кахраманмараше, являются показателем отношений на основе принципа "одна нация, два государства" - Эрдоган
15:55 (UTC+04)
Турция
Материалы
Бухгалтер представительства ЕС в Азербайджане обвиняется в присвоении около миллиона манатов
15:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Белграде состоялся бизнес-форум Азербайджан-Сербия (ФОТО)
15:38 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Минный террор - одно из основных свидетельств армянского терроризма в целом - Эльшад Гасанов
15:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили информацию в связи с человеком, совершившем на своем автомобиле наезд на сотрудников полиции
15:22 (UTC+04)
Политика
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Access2Success-2: до конца регистрации осталось 3 дня
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Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)
15:15 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Вчера новым КПП на Лачинской дороге воспользовались 11 армян
15:12 (UTC+04)
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Не откладывайте бизнес-планы с кредитной картой Yelo Bank
15:08 (UTC+04)
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В Азербайджане определились победители Национального конкурса мугама (ФОТО)
15:06 (UTC+04)
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Материалы
Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области производства автомобилей
15:03 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Китае на объекте корпорации Sinochem произошел взрыв
14:44 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Обсуждено сотрудничество в автомобильной промышленности между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
14:44 (UTC+04)
Экономика
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В Грузии пресечена попытка продажи радиоактивного вещества
14:28 (UTC+04)
Грузия
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Референдум, проведенный в Узбекистане, является важным шагом, направленным на всестороннее развитие братской страны
14:26 (UTC+04)
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Иран открыл три дипломатических представительства в Саудовской Аравии
14:18 (UTC+04)
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Материалы
JPMorgan Chase приобрел First Republic Bank
14:13 (UTC+04)
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Азербайджанская делегация наблюдала за ходом референдума в Узбекистане на более чем 30 участках - Мазахир Панахов
14:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
13:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Узбекистан занимает очень важное место в ОТГ - турецкий депутат
13:54 (UTC+04)
Узбекистан
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В Баку проходит выставка "Ищу исцеление от страданий" Школы Современного Искусства YARAT (ФОТО)
13:44 (UTC+04)
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Минздрав Туркменистана объявил тендер
13:34 (UTC+04)
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Гран-при Азербайджана "Формулы 1" привлек большое внимание российских знаменитостей (ФОТО)
13:34 (UTC+04)
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«Кольцо солидарности» открыто и для других стран
13:08 (UTC+04)
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12:40 (UTC+04)
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В России выявили 4 242 случая заражения коронавирусом за сутки
12:22 (UTC+04)
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Экспорт горнодобывающего сектора Ирана составил $12,2 млрд в прошлом году
12:19 (UTC+04)
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Названа дата экзамена по азербайджанскому языку для 11-х классов школ Азербайджана
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Правительство и госслужащие Канады договорились о завершении забастовки
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Какие доходы получила Грузия от туризма с начала года – новые данные
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1 (ФОТО/ВИДЕО)
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30 апреля 15:33 (UTC+04)
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30 апреля 15:00 (UTC+04)
Общество
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30 апреля 14:50 (UTC+04)
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Организация Гран-при Азербайджана Формулы 1 достойна наивысшей оценки - болельщик из Южной Африки
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Общество
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Двое военных погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в Турции
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30 апреля 13:40 (UTC+04)
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