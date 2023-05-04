Открытие посольства в Тиране способствует развитию экономических отношений между Азербайджаном и Албанией - министр

БАКУ /Trend/ - Открытие посольства Азербайджана в столице Албании - Тиране способствует развитию экономических отношений между Азербайджаном и Албанией.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству было плодотворным с точки зрения укрепления политических и торгово-экономических отношений.

"Повышение статуса рабочей группы до межправительственной комиссии и открытие посольства Азербайджана в Тиране будут способствовать всестороннему развитию наших отношений", - говорится в публикации министра.