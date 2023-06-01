Обсуждено сотрудничество между SOCAR и Total Energies (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июня 2023 года президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом компании Total Energies Жан-Люком Гизью.

Как сообщает Trend, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочными отношениями сотрудничества между SOCAR и Total Energies, обсуждались работы, выполненные в рамках первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" (EPS), текущее состояние проекта, современные технологии и системы безопасности.

В рамках встречи также был обсужден второй этап разработки месторождения "Абшерон" (Фаза-1), рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества в области нефтегазовой и возобновляемой энергетики.