В парламенте Азербайджана начались обсуждения обновленного госбюджета-2023

БАКУ /Trend/ - На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике обсуждаются изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает Trend, в заседании участвуют министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев и другие официальные лица.

Отметим, что доходы пересмотренного государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 33779,5 млн манатов, что на 3005,5 млн манатов, или на 9,8 процента больше утвержденного показателя.