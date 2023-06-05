В Азербайджане определяются новые требования в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей товаров в кредит

БАКУ /Trend/ - Юридические лица, осуществляющие куплю-продажу товаров в кредит, и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (чей оборот товаров, реализуемых в кредит, в течение календарного года превышает 100 000 манатов), должны будут предоставлять сведения, составляющие их кредитную историю, как минимум в одно действующее кредитное бюро.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О кредитных бюро", которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

До вступления изменения в силу лица, осуществляющие куплю-продажу товаров в кредит, должны будут представить в кредитное бюро сведения, составляющие их кредитную историю по активным договорам (оплата по которым осуществлена покупателем не в полном объеме) без получения согласия субъекта кредитной истории. Если это изменение будет принято, оно вступит в силу через три месяца после опубликования закона.

Согласно предложенному изменению в Кодекс об административных правонарушениях, если юридические лица, занимающиеся покупкой и продажей товаров в кредит, и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (если оборот товаров, проданных в кредит в течение календарного года, превышает 100 000 манатов), не представили в кредитное бюро информацию о кредитных историях в порядке, установленном настоящим законом, либо не представили ее в полном объеме, то в отношении должностных лиц в этом случае предусмотрен штраф в размере от тысячи пятисот до двух тысяч манатов, юридических лиц - от десяти до двенадцати тысяч манатов.