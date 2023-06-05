ЦБ Азербайджана предоставляются новые полномочия

БАКУ /Trend/ - Центральному банку Азербайджана (ЦБА) предоставляются новые полномочия.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, налоговые органы и их должностные лица могут предоставлять информацию о налогоплательщиках только в отдельных случаях другим органам в порядке, установленном законодательством. В целях выдачи лицензии (разрешения), регистрации (реестра) для начала деятельности и осуществления контроля, исходя из законов Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О банках", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "О кредитных союзах", "О валютном регулировании", "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных фондах" представленная ниже информация предоставляется ЦБА на основании запроса ЦБА: выписки и устав из государственного реестра коммерческих юридических лиц, руководителей, учредителей (участников) органов управления коммерческих юридических лиц и их доли в уставном капитале; юридические лица, являющиеся участниками физических лиц, коммерческих юридических лиц и их учредителями (участниками), и доли этих юридических лиц в уставном капитале; прибыль (доходы и убытки) физических лиц, коммерческих юридических лиц и руководителей их органов управления, учредителей (участников) и юридических лиц, участниками которых являются эти лица.