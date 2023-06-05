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ЦБ Азербайджана получит полномочия по заключению международных договоров и соглашений

Экономика Материалы 5 июня 2023 10:38 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана получит полномочия по заключению международных договоров и соглашений

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В новом законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке" предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана право заключать соглашения и договора.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Так, Центральный банк сможет вести переговоры и заключать договора о сотрудничестве с центральными банками других стран, международными финансово-кредитными организациями и учреждениями, а также заключать клиринговые и другие соглашения.

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