Необходимо расширение деятельности пунктов обмена валют в регионах Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует большая потребность в расширении деятельности пунктов обмена валют, особенно в регионах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Руфат Гулиев.

Он отметил, что до сих пор существует "черный рынок" по обмену валют.

"В регионах Азербайджана есть большая потребность в восстановлении деятельности пунктов обмена валют", - сказал Гулиев.