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Необходимо расширение деятельности пунктов обмена валют в регионах Азербайджана - депутат

Экономика Материалы 5 июня 2023 12:09 (UTC +04:00)
Необходимо расширение деятельности пунктов обмена валют в регионах Азербайджана - депутат

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует большая потребность в расширении деятельности пунктов обмена валют, особенно в регионах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Руфат Гулиев.

Он отметил, что до сих пор существует "черный рынок" по обмену валют.

"В регионах Азербайджана есть большая потребность в восстановлении деятельности пунктов обмена валют", - сказал Гулиев.

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