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Председатель ЦБ Азербайджана о закрытии банков

Экономика Материалы 5 июня 2023 14:22 (UTC +04:00)
Председатель ЦБ Азербайджана о закрытии банков

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Финансовый сектор находится под постоянным контролем. Одни банки функционируют нормально, а деятельность некоторых проблематична и это может нанести ущерб всему финансовому сектору.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, выступая на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Я бы не хотел закрытия банков. В банках, имеющих большие проблемы, должны быть своевременно проведены соответствующие работы. Если эти работы в банках не проведены или же не принесли пользы, то они должны быть закрыты. Финансовый сектор находится в центре реального сектора экономики, проблемы там повлияют на всю экономику", - сказал он.

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