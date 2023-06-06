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Министр финансов Азербайджана о параметрах госдолга

Экономика Материалы 6 июня 2023 13:35 (UTC +04:00)
Министр финансов Азербайджана о параметрах госдолга

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Иметь слишком большой государственный долг для нас неприемлемо.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе обсуждений во втором чтении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) министр финансов Самир Шарифов.

Он отметил, что у Азербайджана есть конкретные цели и стратегии по заимствованиям.

"И сегодня мы осуществляем меры в соответствии с этой стратегией. Большинство кредитных рейтинговых агентств при предоставлении кредитов Азербайджану в первую очередь анализируют ситуацию с долгом", - сказал Шарифов.

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