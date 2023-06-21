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Назван процент работников нефтегазового сектора в Азербайджане

Экономика Материалы 21 июня 2023 11:13 (UTC +04:00)
Назван процент работников нефтегазового сектора в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В нефтегазовом секторе занято всего 5 процентов населения, но проводимая ими работа, намного превышает ценность, создаваемую в других секторах экономики.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии открытия форума "Саммит человеческих ресурсов 2023".

"Дальнейшее расширение связи между занятостью, экономикой и системой образования, будет одной из наших основных целей на будущее. Движущей силой нашего экономического развития являются человеческие ресурсы",- сказал Бабаев.

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