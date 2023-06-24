Почему в Азербайджане предпочитают не хранить деньги в банках? - Основная причина покупки недвижимости

БАКУ /Trend/ - Когда в последнее время мы говорим об инвестициях, первое, что приходит на ум - это недвижимость. Многие люди сосредотачиваются на недвижимости вместо того, чтобы оставлять депозиты в банках.

Что более выгодно? Почему люди сторонятся банковских депозитов?

Отвечая на вопросы Trend по данной теме, экономист-эксперт Эльданиз Амиров сказал, что ранее прогнозировалось о том, что по мере роста инфляции после пандемии интерес людей к недвижимости в стране резко возрастет.

"Образовавшаяся инфляция обесценивает средства людей. Обесценивание средств поглощает депозитные проценты, предлагаемые банками. То есть, когда человек вкладывает определенную сумму в банк сегодня, банк дает ему в конце года такой процент депозита, что эти деньги теряют ценность", - сказал он.

Эксперт отметил, что в сфере недвижимости ситуация несколько иная.

"Люди, которые вкладывают средства в недвижимость, могут выставить ее на продажу в любое время, когда захотят, и вырученные от продажи деньги компенсируют им убытки от инфляции. Более того, владелец может также получить дополнительные дивиденды. Именно по этой причине люди чаще вкладывают деньги в недвижимость, а несут их в банк", - подчеркнул Амиров.