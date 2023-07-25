Строительство нового автомобильного моста через реку Астарачай будет ускорено

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном достигнута договоренность о завершении строительства нового автомобильного моста через реку Астарачай и сдаче его в эксплуатацию в течение ближайших четырех месяцев.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство "Мехр", данное соглашение было достигнуто в ходе телефонного разговора между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем.

Касаясь недавней встречи, состоявшейся в иранском приграничном городе Астара, Мустафаев выразил благодарность за регулярное проведение встреч на высоком уровне.

Он также пригласил министра дорог и городского развития Ирана посетить Азербайджан для развития связей между Тегераном и Баку.

Отметим, что 25 января 2022 на границе Азербайджана и Ирана был заложен фундамент нового моста через реку Астарачай. Строительство моста длиной 89 метров и шириной 30 метров планируется завершить в кратчайшие сроки.