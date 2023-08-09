ВВС Азербайджана и Турции являются одними из сильнейших в мире - Global Firepower

БАКУ /Trend/ - Военно-воздушные силы Азербайджана и Турции являются одними из сильнейших в мире.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, исследовательская компания Global Firepower опубликовала список самых сильных военно-воздушных сил в мире на 2023 год.

При определении списка сильнейших ВВС мира учитывались такие факторы, как количество самолетов, характеристики используемых самолетов, количество пилотов и военнослужащих.

Азербайджан и Турция были отмечены в списке сильнейших военно-воздушных сил мира 2023 года. В подготовленном компанией списке самых сильных ВВС мира на 2023 год Азербайджан и Турция опередили многие страны.

Таким образом, Азербайджан занял в списке 57-е место, а Турция - 9-е.