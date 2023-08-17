Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Реконструирован железнодорожный мост на участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд и параллельно ему построен новый мост, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, длина каждого из этих мостов, расположенных над участком реки Кура, проходящем через город Ширван, составляет 270,5 метра, а ширина - 5,7 метра.

Проектирование обоих мостов полностью завершено, строительные работы завершены на 98%. Эти мосты будут играть важную роль в интенсификации грузоперевозок по железной дороге.

В ближайшее время планируется сдача мостов в эксплуатацию.