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Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)

Экономика Материалы 17 августа 2023 17:46 (UTC +04:00)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Реконструирован железнодорожный мост на участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд и параллельно ему построен новый мост, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, длина каждого из этих мостов, расположенных над участком реки Кура, проходящем через город Ширван, составляет 270,5 метра, а ширина - 5,7 метра.

Проектирование обоих мостов полностью завершено, строительные работы завершены на 98%. Эти мосты будут играть важную роль в интенсификации грузоперевозок по железной дороге.

В ближайшее время планируется сдача мостов в эксплуатацию.

Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
Вводятся в эксплуатацию новые ж/д мосты через реку Кура (ФОТО)
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