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В Азербайджане увеличилось число страхователей, зарегистрированных в системе индивидуального учета

Экономика Материалы 23 августа 2023 10:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилось число страхователей, зарегистрированных в системе индивидуального учета

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В июле 2023 года число страхователей, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилось на 22 427 единиц, или на 1,16 процента (до 1,95 миллиона единиц).

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространил Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что число зарегистрированных страхователей среди юридических лиц увеличилось на 2 947 единиц, физических лиц - на 15 887 единиц и землевладельцев - на 3 593 единицы.

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