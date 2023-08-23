Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о совместном выращивании фундука

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская ООО «Agrarco» и министерство сельского хозяйства Узбекистана подписали меморандум о совместном выращивании фундука.

Как сообщает в среду Trend, в рамках государственного визита делегации Республики Узбекистан во главе с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым в Баку, министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов встретился с директором компании «Agrarco» Джавидом Казимовым.

Целью встречи стало ознакомление с опытом по выращиванию фундука, его переработке и развитию садоводства в целом.

Согласно данным минсельхоза Узбекистана, стороны также обсудили вопросы продвижения и развития узбекско-азербайджанских связей в сфере сельского хозяйства.

Помимо этого, в ходе встречи были рассмотрены перспективы обмена опытом и отправки в Азербайджан специалистов, которые пройдут обучение в сфере выращивания фундука.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал на мировой рынок фундука на сумму 106,3 миллиона долларов США, что на 2,5 миллиона долларов, или 2,3 процента меньше показателя 2021 года.