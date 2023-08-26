В Лачине началась реализация программы самозанятости

БАКУ /Trend/ - Проводятся работы по поддержке самозанятости жителей, вернувшихся в Лачинский район в рамках программы "Большого возвращения".

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что во время встреч представителей Государственного агентства занятости Азербайджана с семьями, переселенными в Лачин, оценивается их возможность участия в программе самозанятости.

На начальном этапе для участия в программе самозанятости зарегистрировались 35 человек. Для них будут организованы бизнес-тренинги, они будут проинформированы о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

На следующем этапе участники программы будут обеспечены активами для ведения малого бизнеса в сферах сельского хозяйства, производства, сферы услуг.