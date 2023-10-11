Количество эталонных лабораторий в Азербайджане возрастет

БАКУ/Trend/ - Количество эталонных лабораторий в Азербайджане достигнет 20-ти.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики Мамед Аббасбейли на мероприятии в связи со «Всемирным днем стандартов».

По его словам, в соответствии с пунктом 1.1.21.1 плана действий «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы», утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2022 года, предусмотрено увеличение количества новосозданных эталонных лабораторий до 20-ти к концу периода.

Напомним, что сегодня прошло мероприятие в связи со «Всемирным днем ​​стандартов», организованное Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Физико-техническим федеральным институтом ( PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.