БАКУ/Trend/ – В Азербайджане определяются стратегически важные товары.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственных резервах" (первое чтение), который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, товары стратегического значения на потребительском рынке страны (далее – товары стратегического значения) – совокупность жизненно важных товаров повседневного потребления населения, за которыми ведется мониторинг в целях обеспечения стабильности поставок в страну ряда продовольственных товаров, горючих материалов, медицинских и лекарственных средств и предотвращения кратковременных резких колебаний цен на эти товары на внутреннем рынке.

Стратегические резервы – это резервы, создаваемые в целях обеспечения стабильности поставок жизненно важных товаров, потребляемых населением ежедневно, и предотвращения краткосрочного резкого повышения цен на эти товары на внутреннем рынке.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.