Деньги на картах "Muğan Bank" должны выплачиваться гражданам государством - депутат

БАКУ/Trend/ – В связи с многочисленными вопросами, касающимися судьбы денег на зарплатных и пластиковых картах "Muğan Bank", лицензия которого была аннулирована решением Центрального банка Азербайджана (ЦБА), хотелось бы отметить, что эти средства должны быть компенсированы Фондом страхования вкладов.

Как передает в пятницу Trend, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что согласно законодательству, деньги на этих картах должны выплачиваться гражданам государством.

"Средства на текущих счетах физических лиц также являются защищенными. Максимальная сумма компенсации, как и в случае с процентными вкладами, составляет 100 000 манатов.

Средства, находящиеся на картах физических лиц, после назначения ликвидатора, выплачиваются гражданам в качестве защищенных вкладов, зарезервированных в соответствии с законодательством. Для этого ликвидатором выбирается банк-агент, и возврат этих средств осуществляется в установленном порядке. Ожидается, что процесс выплаты компенсаций начнется в конце следующего месяца", - говорится в публикации.

Напомним, что в этом месяце была отозвана лицензия ОАО "Muğan Bank". Она была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надлежащим образом). Был назначен временный администратор и подготовлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства. На основании решения Бакинского апелляционного суда Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором ОАО "Muğan Bank".