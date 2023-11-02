В Азербайджане названо количество приватизированных земельных участков, находившихся в госсобственности

БАКУ /Trend/ – В 2023 году в Азербайджане приватизировано 87 земельных участков, находившихся в государственной собственности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что принимаются меры по сокращению доли государства в восьми крупных госпредприятиях. "В связи с этим были начаты обсуждения с международными консультантами, ведется работа по подготовке предложений", - сказал он.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год прогнозируются на уровне 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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