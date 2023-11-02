Председатель ЦБ Азербайджана о снижении учетной ставки

БАКУ /Trend/ – Причина снижения учетной ставки связана с тем, что, согласно прогнозам Центробанка, инфляция будет находиться в целевом диапазоне в течение следующего среднесрочного периода.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что смягчающую политику на валютном рынке проводят в условиях, когда предложение превышает спрос.

"Согласно плану ЦБА, к концу года наша база увеличится до 20 процентов, что создает риски с макроэкономической точки зрения в будущем. Поэтому мы снижаем параметры учетной ставки, чтобы ограничить возможные риски", - добавил Кязымов.

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