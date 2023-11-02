ЦБ Азербайджана и SWIFT обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и SWIFT обсудили перспективы сотрудничества, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным ЦБА, состоялась встреча с главой SWIFT по России, Кавказу и Центральной Азии Матье Де Херингом.

На встрече прошел обмен мнениями по развитию сотрудничества с финансовыми институтами SWIFT, в том числе по расширению охвата инновационных платежных услуг в стране и внедрению новых платежных решений. Было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества между Центральным банком и SWIFT.

Напомним, что ранее (в мае текущего года) ЦБА провел обсуждения с организацией SWIFT по вопросам расширения сферы инновационных платежных услуг в стране, а также предоставления надежных, устойчивых и безопасных платежных решений.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние национальной платежной инфраструктуры, работа по переходу на международный стандарт ISO20022 и перспективы развития платежных услуг, текущие и будущие программы SWIFT, в том числе основные особенности решений SWIFT, цели и принципы программы обеспечения безопасности клиентов.

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