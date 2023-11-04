Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
23 октября
|
1,7
|
30 октября
|
1,7
|
24 октября
|
1,7
|
31 октября
|
1,7
|
25 октября
|
1,7
|
1 ноября
|
1,7
|
26 октября
|
1,7
|
2 ноября
|
1,7
|
27 октября
|
1,7
|
3 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0113 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0011 маната и составил 1,8001 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
23 октября
|
1,7979
|
30 октября
|
1,7952
|
24 октября
|
1,8157
|
31 октября
|
1,8010
|
25 октября
|
1,8028
|
1 ноября
|
1,7961
|
26 октября
|
1,7928
|
2 ноября
|
1,8016
|
27 октября
|
1,7965
|
3 ноября
|
1,8065
|
Средний курс за неделю
|
1,8011
|
Средний курс за неделю
|
1,8001
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0182 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
23 октября
|
0,0178
|
30 октября
|
0,0181
|
24 октября
|
0,0181
|
31 октября
|
0,0183
|
25 октября
|
0,0183
|
1 ноября
|
0,0182
|
26 октября
|
0,0182
|
2 ноября
|
0,0183
|
27 октября
|
0,0180
|
3 ноября
|
0,0183
|
Средний курс за неделю
|
0,0181
|
Средний курс за неделю
|
0,0182
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0600 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
23 октября
|
0,0606
|
30 октября
|
0,0602
|
24 октября
|
0,0605
|
31 октября
|
0,0601
|
25 октября
|
0,0604
|
1 ноября
|
0,0600
|
26 октября
|
0,0604
|
2 ноября
|
0,0600
|
27 октября
|
0,0603
|
3 ноября
|
0,0599
|
Средний курс за неделю
|
0,0604
|
Средний курс за неделю
|
0,0600
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