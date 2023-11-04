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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 4 ноября 2023 16:05 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

23 октября

1,7

30 октября

1,7

24 октября

1,7

31 октября

1,7

25 октября

1,7

1 ноября

1,7

26 октября

1,7

2 ноября

1,7

27 октября

1,7

3 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0113 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0011 маната и составил 1,8001 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

23 октября

1,7979

30 октября

1,7952

24 октября

1,8157

31 октября

1,8010

25 октября

1,8028

1 ноября

1,7961

26 октября

1,7928

2 ноября

1,8016

27 октября

1,7965

3 ноября

1,8065

Средний курс за неделю

1,8011

Средний курс за неделю

1,8001

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0182 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

23 октября

0,0178

30 октября

0,0181

24 октября

0,0181

31 октября

0,0183

25 октября

0,0183

1 ноября

0,0182

26 октября

0,0182

2 ноября

0,0183

27 октября

0,0180

3 ноября

0,0183

Средний курс за неделю

0,0181

Средний курс за неделю

0,0182

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0600 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

23 октября

0,0606

30 октября

0,0602

24 октября

0,0605

31 октября

0,0601

25 октября

0,0604

1 ноября

0,0600

26 октября

0,0604

2 ноября

0,0600

27 октября

0,0603

3 ноября

0,0599

Средний курс за неделю

0,0604

Средний курс за неделю

0,0600

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