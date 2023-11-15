БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новое требование в связи с банками-банкротами.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее изменение в закон "О банках" было обсуждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, активы банка, объявленного банкротом, будут распределены между его кредиторами в порядке новой очередности. В этом случае подлежат уплате налоги в государственный бюджет, взносы на обязательное государственное социальное страхование и страхование от безработицы во внебюджетные государственные фонды, а также суммы, подлежащие уплате по взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд обязательного медицинского страхования.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято.

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