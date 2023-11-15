Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане устанавливается новое требование в связи с банками-банкротами

Экономика Материалы 15 ноября 2023 14:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливается новое требование в связи с банками-банкротами

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новое требование в связи с банками-банкротами.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее изменение в закон "О банках" было обсуждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, активы банка, объявленного банкротом, будут распределены между его кредиторами в порядке новой очередности. В этом случае подлежат уплате налоги в государственный бюджет, взносы на обязательное государственное социальное страхование и страхование от безработицы во внебюджетные государственные фонды, а также суммы, подлежащие уплате по взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд обязательного медицинского страхования.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости