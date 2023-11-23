БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических отношений.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в четверг Trend.

"В ходе встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто мы отметили положительную динамику в азербайджано-венгерских экономических отношениях и успешную реализацию совместных инициатив в различных отраслях экономики. Подчеркнув значимость тем, рассмотренных на 18-й сессии Управляющего совета SPECA, мы отметили их роль в развитии сотрудничества между нашими странами", - говорится в публикации.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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