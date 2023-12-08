В Азербайджане вносятся изменения в закон о морских портах

БАКУ /Trend/ - Устанавливается тариф на ряд услуг по обеспечению безопасности морского плавания.

Как сообщает Trend, соответствующее изменение в связи с этим в закон "О морских портах" было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с изменением будут установлены тарифы на следующие услуги, связанные с безопасностью морского плавания: оформление выхода и захода судна в порт, осуществление услуг по проведению судна через морские районы, опасные для морского плавания, радарное наблюдение, навигационное обеспечение и распознавания судов с большого расстояния, размещение судов в якорных зонах, постоянное наблюдение за судами с точки зрения безопасности в период стоянки в якорных зонах.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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