Азербайджанская компания впервые продала собственную продукцию в Сингапур

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания ООО "STP Global Cable" начала экспортировать собственную продукцию в Сингапур.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в соцсети Linkedin менеджер по тендерам (Bid Manager) STP Global Cable Фариз Мамедов.

Мамедов отмечает, что первоначальный заказ оценивается в 250 тысяч долларов США, и компания планирует дальнейшее расширение и продолжение продаж в этом направлении в течение 2024 года.

"Одной из основных целей компании STP Global Cable LLC является увеличение доли рынка, на котором представлена наша продукция, как на местном, так и на международном рынке. Учитывая высокую конкуренцию на рынке кабельной продукции, особенно на азиатском рынке, успех как производителя данной продукции имеет важное стратегическое значение для нашей страны. В настоящее время команда STP GLOBAL CABLE LLC активно экспортирует нашу местную продукцию (низковольтные, средневольтные и высоковольтные кабели, кабельные лотки и аксессуары и т.д.) под брендом "Made in Azerbaijan" для использования в текущем проекте "Chemicals and Refining Integrated Singapore Project (CRISP)" в Сингапуре"", - говорится в публикации.

Отметим, что завод компании состоит из пяти цехов (цех по производству алюминиевых и медных электротехнических стержней, цех по производству кабеля низкого напряжения, цех по производству кабеля среднего и высокого напряжения, цех по производству телекоммуникационного и фибероптического кабеля, цех по производству проводов).

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