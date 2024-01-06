Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 декабря 2023 года
|
1,7
|
1 января 2024 года*
|
1,7
|
26 декабря 2023 года
|
1,7
|
2 января 2024 года
|
1,7
|
27 декабря 2023 года
|
1,7
|
3 января 2024 года
|
1,7
|
28 декабря 2023 года
|
1,7
|
4 января 2024 года
|
1,7
|
29 декабря 2023 года
|
1,7
|
5 января 2024 года
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0018 маната и составил 1,8766 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 декабря 2023 года
|
1,8714
|
1 января 2024 года*
|
1,8766
|
26 декабря 2023 года
|
1,8737
|
2 января 2024 года
|
1,8766
|
27 декабря 2023 года
|
1,8771
|
3 января 2024 года
|
1,8766
|
28 декабря 2023 года
|
1,8888
|
4 января 2024 года
|
1,8766
|
29 декабря 2023 года
|
1,8811
|
5 января 2024 года
|
1,8766
|
Средний курс за неделю
|
1,8784
|
Средний курс за неделю
|
1,8766
*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений.Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 маната и составил 0,0188 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 декабря 2023 года
|
0,0185
|
1 января 2024 года*
|
0,0188
|
26 декабря 2023 года
|
0,0186
|
2 января 2024 года
|
0,0188
|
27 декабря 2023 года
|
0,0185
|
3 января 2024 года
|
0,0188
|
28 декабря 2023 года
|
0,0187
|
4 января 2024 года
|
0,0188
|
29 декабря 2023 года
|
0,0188
|
5 января 2024 года
|
0,0188
|
Средний курс за неделю
|
0,0186
|
Средний курс за неделю
|
0,0188
*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений.Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0576 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 декабря 2023 года
|
0,0581
|
1 января 2024 года*
|
0,0576
|
26 декабря 2023 года
|
0,0581
|
2 января 2024 года
|
0,0576
|
27 декабря 2023 года
|
0,0580
|
3 января 2024 года
|
0,0576
|
28 декабря 2023 года
|
0,0578
|
4 января 2024 года
|
0,0576
|
29 декабря 2023 года
|
0,0576
|
5 января 2024 года
|
0,0576
|
Средний курс за неделю
|
0,0579
|
Средний курс за неделю
|
0,0576
*В связи с тем, что с 1 по 5 января 2024 года в Азербайджане считается периодом праздничных дней, за основу взят курс валют на последний рабочий день перед праздниками (30 декабря 2023 года).
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