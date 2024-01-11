В Азербайджане повышена необлагаемая налогом часть средств, перечисляемых в общественные и соцфонды (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Повышена необлагаемая налогом часть средств, перечисляемых в общественные и социальные фонды.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Было отмечено, что одним из изменений в Налоговый кодекс, направленных на снижение налогового бремени субъектов предпринимательства и стимулирование предпринимательской деятельности, является повышение необлагаемой налогом части средств, перечисляемых в фонды, созданные для общественных и социальных целей.

"В целях более эффективной реализации программ финансовой поддержки, вытекающих из социально – корпоративной ответственности налогоплательщиков, процентная ставка освобожденной от налогов части прибыли в отчетном году, перечисляемой отвечающим критериям, установленным Кабинетом министров, учреждениям, управлениям и организациям, осуществляющим деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры, а также фондам, созданным для общественных и социальных целей, перечень которых утвержден Президентом Азербайджанской Республики, повышена с 10% до 15%. Изменения направлены на повышение заинтересованности налогоплательщиков в выделении финансовой помощи общественным и социальным проектам, а также на увеличение доходов вышеуказанных сфер", - говорится в сообщении.

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