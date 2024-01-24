Кодекс конкуренции нацелен на дальнейшее повышение качества продукции и услуг в Азербайджане - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса конкуренции и правовом регулировании в связи с этим".

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что утверждение Кодекса конкуренции будет иметь важное значение с точки зрения развития экономики Азербайджана, повышения доступности бизнес-среды, продвижения свободного предпринимательства и установит правовые основы деятельности предпринимателей в стране в условиях здоровой конкуренции.

"Новый кодекс также направлен на защиту прав потребителей, дальнейшее повышение качества продукции и услуг.

Целью утверждения кодекса является защита и дальнейшее усиление конкуренции в экономике. Это важный документ с точки зрения развития свободного предпринимательства, полной ликвидации монополии в экономике и снятия барьеров.

Новый кодекс также важен с точки зрения борьбы с монополией, более тесной поддержки малого и среднего бизнеса, оптимизации цен и даже снижения цен на некоторые продукты. Долгое время обсуждалось принятие Кодекса конкуренции, и это один из довольно важных законов с точки зрения оздоровления экономики.

Сегодня, во всех развитых странах имеется законодательство в этом направлении. Одним из наиболее важных законов в Европейском Союзе является закон "О конкуренции". Поэтому утверждение Кодекса конкуренции будет иметь особую роль в более тесной поддержке конкуренции в экономике Азербайджана, либерализации рынка, увеличении доступа к рынку и усилении борьбы с монополией.

В целом утверждение Кодекса конкуренции характеризуется как открытие новой страницы в экономике Азербайджана. Это указывает на то, что реформы будут углубляться в этот новый период", - говорится в публикации.

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