В Кяльбаджаре ведутся разведочные работы на благородные металлы (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре ведутся геологоразведочные работы на благородные металлы на очищенных от мин территориях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"С 2022 года ЗАО "AzerGold" начало поэтапные геологоразведочные и поисковые работы на месторождении благородных металлов "Тутхун", расположенном на административной территории Кяльбаджарского района. Поисковые работы проводятся только на очищенных от мин территориях. "AzerGold" планировало провести исследования на площади 273 кв. км на месторождении "Тутхун", но геологоразведочные работы были проведены на территории 57 кв. км, которая была разминирована к концу 2023 года. Предварительные результаты удовлетворительные, исследования продолжаются. В этом году геологоразведочные работы планируется начать еще на 32 кв. км. В настоящее время специалисты ANAMA очищают территорию от мин и других неразорвавшихся боеприпасов", - добавил он.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

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