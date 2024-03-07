Минфин Азербайджана выявил чрезмерные и необоснованные платежи в ряде организаций

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Службой государственного финансового контроля министерства финансов Азербайджанской Республики были проведены контрольные мероприятия в 126 организациях, получивших средства из государственного бюджета, были выявлены чрезмерные и необоснованные платежи на сумму 586,9 миллиона манатов.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, на основании писем и решений прокуратуры и правоохранительных органов были проведены проверки в 90 организациях, охватывающие период с 2015 по 2023 годы. В этих организациях за указанный период были проведены проверки по использованию средств по назначению в сумме 4 миллиардов 636,3 миллиона манатов и правильность исчисления средств в сумме 18 миллиардов 663,6 миллиона манатов, поступивших в государственный бюджет в виде таможенных платежей. При проверках были выявлены чрезмерные и необоснованные платежи в размере 586,9 миллиона манатов, установлено, что таможенные платежи на сумму 131,9 миллиона манатов были занижены, в результате чего средства в этой сумме были недоплачены в госбюджет.

Для юридической оценки выявленных недостатков составленные акты по результатам проверок были направлены в соответствующие правоохранительные органы и прокуратуру.

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