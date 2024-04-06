В Азербайджане названа сумма налоговых поступлений за 3 месяца 2024 года

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило 4 миллиарда 281,5 миллиона манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на налоговую службу, это на 12,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Квартальные поступления составили 2 миллиарда 914,2 миллиона манатов из ненефтегазового сектора, что на 11,3 процента больше, чем в прошлом году.

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