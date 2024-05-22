Ведутся работы в связи с коридором, который протянется от Персидского залива до Европы - турецкий министр

ЛЕЙПЦИГ /Trend/ - Ведутся работы в связи с коридором, который протянется от Персидского залива до Европы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в ходе ежегодного саммита Международного транспортного форума (МТФ) на тему «Экологизация транспорта: Сохранение фокуса в условиях кризиса» в Лейпциге (Германия).

Он отметил, что в последнее время Турция является одной из составляющих Среднего коридора между Востоком и Западом.

"Ведется работа по дальнейшему развитию Среднего коридора. В последнее время проводятся работы, в частности, по расширению железных дорог. Мы прилагаем особые усилия, чтобы используемые транспортные средства работали на "зеленой" энергии. В частности после проблем, возникших в Красном море, возникла необходимость в альтернативных линиях. Мы работаем над коридором, который протянется от Персидского залива до Европы", - сказал министр.

Отметим, что ежегодный саммит Международного транспортного форума - это крупнейшая в мире встреча министров транспорта и главное мероприятие в области глобальной транспортной политики. В этом году саммит проходит с 22 по 24 мая в Лейпциге под председательством Литвы, с Чили и Азербайджаном в качестве первого и второго вице-президентов соответственно.

На саммите 2024 года планируется рассмотреть роль транспортного сектора в обеспечении экологической устойчивости и оценить последствия климатических, в области здравоохранения и геополитических кризисов в этом контексте. Учитывая, что на транспорт приходится 30 процентов глобальных выбросов CO2, а изменение климата вызывает экстремальные погодные явления, необходимость сокращения выбросов углекислого газа становится первостепенной задачей.

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