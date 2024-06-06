Товары, ввозимые в Азербайджан в рамках COP29, освобождены от налога

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в постановление "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в целях обеспечения исполнения распоряжения "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения", согласно подтверждающему документу Азербайджанской операционной компании COP29, товары, ввозимые в страну в рамках международного мероприятия COP29, освобождаются от налога.

Данное решение применяется с 1 марта 2024 года и действует до 1 декабря 2024 года.

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