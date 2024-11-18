Обнародован прогноз инфляции в Азербайджане на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам, инфляция в Азербайджане в 2025 году составит 5,8 процента.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

"Укрепление номинального эффективного курса маната в следующем году снизит инфляцию на 2.1 процентных пункта",- добавил он.

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