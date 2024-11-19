Стала известна экспортная цена природного газа в госбюджете на 2025 год

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете на 2025 год экспортная цена природного газа заложена на уровне 242 доллара США за 1 тысячи кубометров, а курс маната - 1,7 маната за 1 доллар.

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения госбюджета на 2025 год на совместном заседании 4 комитетов Милли Меджлиса, сообщает Trend.

Он сказал, что при составлении государственного и сводного бюджетов на 2025 год за основу был взят базовый прогноз, представленный Министерством экономики - темп роста ВВП страны установлен на уровне 3,5 процента, темп роста ненефтегазового ВВП - 4,9 процента, среднегодовая инфляция - 4,6 процента, цена за 1 баррель сырой нефти - 70 долларов США.

Отметим, что расходы государственного бюджета на 2025 год предусмотрены в размере 41367,6 миллиона манатов, что на 1625,3 миллиона манатов или на 4,1 процента больше, чем в 2024 году. В структуре расходов бюджета текущие расходы составят 60,1 процента или 24845,2 миллиона манатов, капитальные расходы - 34,1 процента или 14122,8 миллиона манатов, расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, - 5,8 процента или 2399,6 миллиона манатов.

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