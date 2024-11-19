Сбербанк заявил о создании лаборатории зеленых технологий в 2025 году на конференции ООН по климату в Баку



БАКУ /Trend/ - На Конференции ООН по изменению климата прошла собственная сессия Сбера, на которой обсудили зелёные технологические решения для целей устойчивого развития. Сбер рассказал о планах создания Лаборатории зелёных технологий для решения задач в области климата и экологии.

В последние годы произошёл взрывной рост мирового рынка зелёных технологий. При темпах роста в среднем до 30% в год, его объем к 2030 году может достигнуть $12 трлн. При этом часть роста обеспечат цифровые решения, потенциал применения которых огромен. По оценке Всемирного экономического форума, цифровые технологии могут способствовать сокращению глобальных выбросов в трёх самых энергоёмких отраслях — энергетике, производстве материалов и транспорте — до 20% к 2050 году.

Татьяна Липская, старший вице-президент по ESG Сбербанка: «Изменение климата в первую очередь сказывается на качестве жизни людей, но мы верим, что сможем найти пути решения и справиться с трудностями благодаря применению цифровых зелёных технологий. Поэтому Сбер прорабатывает создание уже в 2025 году Лаборатории зелёных технологий. Главный фокус в работе лаборатории будет на применении технологии искусственного интеллекта в контексте декарбонизации».

Зеленые технологии для целей устойчивого развития уже применяются в разных секторах экономики по всему миру. Например, в Индии, одном из крупнейших рынков биотехнологий, разрабатываются новые решения для повышения энергоосбережения и устойчивости сельского хозяйства. В Бразилии, где существуют венчурные фонды и околоправительственные организации, особое внимание уделяется энергоэффективности решений в области обслуживания зданий, сокращению углеродного следа и применению умных решений.

По мнению Татьяны Липской, при реализации проектов по декарбонизации важно понимать, какие технологии действительно зелёные, а какие нет, поэтому нужна площадка для обмена опытом между странами БРИКС. Несмотря на рост рынка и разнообразие зелёных технологий, доступных решений, по оценкам экспертов, существует не более 10%. У Сбера есть разработки в области прогнозирования климатических рисков и снижения углеродного следа, которыми компания готова делиться с рынком и по которым готова обмениваться опытом.

«Было бы здорово предметно обсудить с компаниями-лидерами те зелёные цифровые решения, которые уже существуют и применяются в области устойчивого развития не только в России, — отметила Татьяна Липская. — Мы выступили с идеей создания единой онлайн-площадки, которая объединит разработчиков и потребителей зелёных технологий. Сбер уже создал комитет по зелёным технологиям в рамках ESG-альянса, и, возможно, мы расширим этот подход на страны БРИКС».

